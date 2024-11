Soccer Stornara-Audace Barletta: obiettivo rivincita

L'undicesima giornata del girone A di Promozione pugliese potrebbe rappresentare un primo possibile bivio per quella che sarà la lotta per la promozione in Eccellenza tra Audace Barletta e Virtus Mola. Un turno che si presenta come favorevole ai biancazzurri molesi che al "Caduti di Superga" ospiterà domenica pomeriggio la Cosmano Sport Foggia, squadra che attualmente occupa la sesta posizione in compagnia del Santeramo.Più impegnativo si presenta, quanto meno dal punto di vista psicologico, il compito dell'Audace Barletta che invece sarà di scena al "Gaetano Scirea" di Stornarella contro il Soccer Stornara, squadra che, ricordiamo, nello scorso settembre ha eliminato i biancorossi di mister Maffucci dalla Coppa Puglia, battendoli in entrambi i confronti (2-1 al Puttilli e 1-0 allo "Scirea").Certo, molto è cambiato rispetto a quel doppio confronto di settembre, dove l'Audace Barletta mostrava ancora problemi di affiatamento, mentre il Soccer Stornara sembrava in tutto e per tutto il degno erede di quel Maracanà San Severo (squadra da cui lo Stornara ha acquisito il titolo sportivo) capace lo scorso anno in Prima Categoria di battere in campionato l'Audace sia all'andata che al ritorno.Poi, nel mentre l'Audace, in questi primi due mesi di campionato di Promozione, riusciva a crescere grazie alla crescente intesa tra calciatori di categoria superiore e, non ultimo, grazie all'arrivo del bomber Vito Morra, il Soccer Stornara, dopo un ottimo avvio di stagione, subiva dapprima il trauma dell'addio di mister Michele Schiavone (per i biancoverdi qualcosa di più che un semplice allenatore) dopo la sconfitta nel derby con il Real Siti, e poi il punto di penalizzazione che, unito a una serie di risultati piuttosto deficitari, colloca attualmente il Soccer Stornara in un anonimo undicesimo posto in classifica a soli quattro punti dalla zona playout.Il Soccer Stornara è ora allenato da Giuseppe Grieco, che schiera i suoi uomini in genere con un 4-4-2, ma se molto è cambiato in casa stornarese dal punto di vista tecnico-societario, le stesse insidie di questo avversario sul campo restano le medesime di settembre, con i soliti Pugliese e Pozzozengaro da tenere costantemente d'occhio, insieme al centrocampista classe 2003 Panelli, autore di un grandissimo gol nel match di coppa del Puttilli. Corsi e ricorsi storici che fanno del Soccer Stornara uno spauracchio, più dal punto di vista psicologico che dal punto di vista tecnico, dove naturalmente non dovrebbe esserci partita vista la quasi totalità di elementi di categoria superiore presenti nella rosa dell'Audace Barletta. Un'Audace, ripetiamo, praticamente obbligata a vincere, visto il non certo proibitivo impegno della Virtus Mola contro la Cosmano Sport.Per quanto riguarda i restanti match in calendario per il undicesimo turno del girone A di Promozione pugliese, turno abbastanza agevole per la Virtus Palese, che farà visita al pericolante Troia, mentre un po più insidioso si presenta sulla carta il compito del San Marco, che sarà invece di scena al "Paolo Poli" di Molfetta contro il Borgorosso.Aria di festa e di spareggio invece in quel di Trani, dove i biancazzurri locali tornano finalmente a giocare al "Nicola Lapi", dove sarà di scena il Lucera per un vero e proprio match spartiacque nella lotta per un posto ai playoff. Così come interessante si presenta il confronto fra Santeramo e Don Uva Bisceglie, con i rossoblu dell'entroterra barese alla ricerca di una vittoria scaccia crisi, e un Don Uva in ripresa, e quanto mai voglioso di allontanarsi dalla zona calda della classifica.Gita di piacere annunciata invece per il Real Siti in quel di Molfetta, dove i calciatori dauni potranno indubbiamente ammirare bellezze come il porto, la chiesa della Madonna dei Martiri, e il centro storico della città che diede i natali a Gaetano Salvemini, prima di recarsi nel primo pomeriggio al "Poli" per dare continuità al calvario della Molfetta Sportiva.Chiudono il programma San Severo-Capurso, classico match dove chi perde rischia, con inerzia decisamente favorevole ai baresi, e Virtus Bisceglie-Bitritto Norba, incrocio particolarmente delicato per i biscegliesi, contro un avversario in evidente ripresa, nonostante la classifica precaria.