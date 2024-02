Prima Categoria: Audace all’ultimo respiro. Torna a vincere l’Etra

Risultati Prima Categoria Puglia - Girone A

Classifica dopo la 16a giornata

Dal Real San Giovanni al Real San Giovanni. Quasi quattro mesi di sofferenze, di delusioni rasenti la rassegnazione. 119 interminabili giorni che avevano via via spento l'entusiasmo del ripescaggio dell'Etra Vancouver Barletta in Prima Categoria. La juniores schierata nel derby di coppa contro l'Audace, l'interminabile serie di sconfitte, il continuo via vai di calciatori, l'ultimo posto in classifica e infine l'addio di mister Michele Dibenedetto, l'artefice del doppio salto di categoria. Tutti eventi che facevano presagire la fine di un sogno, quello dell'Etra in Prima Categoria, durato solo quattro partite (le due vittorie iniziali, la sconfitta nella gara di andata, nella città di San Pio e il pareggio contro il Noicattaro).Tuttavia, pur perdendo, già nelle gare contro Gioventù San Severo e Virtus Bisceglie, sono sembrati chiari ed evidenti i segnali di ripresa della compagine giallonera. Segnali concretizzati domenica pomeriggio al Manzi Chiapulin, quando la rete di Ruggiero Giannella ha steso il Real san Giovanni quinto in classifica al culmine di una gara per certi versi dominata dalla rinata compagine barlettana.Con questo successo i ragazzi guidati dal duo Martire-De Finis scavalcano in un solo colpo Atletico Peschici e Noicattaro, abbandonano così l'ultimo posto in classifica provando finalmente a immaginare un futuro per questa stagione a tinte, si spera, meno fosche. E a tal proposito sarà determinante ai fini della lotta per la salvezza il match casalingo del prossimo turno, in programma domenica 11 febbraio, contro il fanalino di coda Noicattaro.Oltre all'1-0 dell'Etra sul Real San Giovanni, il sedicesimo turno del girone A del campionato di Prima Categoria pugliese ha fatto registrare, per quel che riguarda le posizioni di vertice, il successo all'ultimo respiro dell'Audace Barletta in casa del Real Sannicandro grazie a una rete di Laboragine. Una vittoria che consente alla squadra guidata dal duo Iannone-Tanzi di restare a tre punti dal Maracanà di San Severo che ha superato di misura l'Audace Cagnano.E sarà proprio l'Audace Cagnano la prossima avversaria dell'Audace, li a non molta distanza da Peschici, dove invece sarà di scena il Maracanà di San Severo, per un duello a distanza che avrà la costa garganica come teatro e sul quale, purtroppo per l'Audace, continua a pesare la doppia sconfitta nei due scontri diretti.Top Player Minervino-Atletico Peschici 1-0; Virtus Molfetta-Atletico Vieste 1-2; Real Sannicandro-0-1; Maracanà San Severo-Audace Cagnano 1-0; Ideale Bari-Gioventù San Severo 4-1;-Real San Giovanni 1-0; Noicattaro-Virtus Bisceglie 0-4.Maracanà San Severo 43;40; Ideale Bari 36; Virtus Bisceglie 34; Real San Giovanni 28; Top Player Minervino 24; Atletico Vieste 22; Audace Cagnano e Gioventù San Severo 21; Real Sannicandro 16; Virtus Molfetta 14;10; Atletico Peschici e Noicattaro 8.