Lampo di Rotondo, Barletta batte Galatina e fa suo il primo round della finale di Coppa Italia Dilettanti Puglia

Un grandissimo primo tempo coronato dal gol di Rotondo, una ripresa di gestione e il Barletta fa suo il primo round della finale di Coppa Italia Dilettanti Puglia. Allo "Specchia" di Galatina i biancorossi passano con il classico 0-1 guadagnandosi un buon vantaggio in vista della gara di ritorno in programma tra 7 giorni al "Puttilli".Galatina (3-5-2): Passaseo; Arnesano, Fruci, J. Mancarella; Sorino, Caputo (33' st. Gueye), Legari, G. Mancarella, Monteduro; Molina, Mariano (20' st. Oltremarini). A disp. Cherillo, Signore, Candido, Cilenti, Lo Basso, De Blasi. All. TartagliaBarletta (3-4-3): Staropoli; Giambuzzi, Montrone, Lobosco; Lavopa (42' st. Bayo) Mariani, Bernaola (11' st. Turitto), Rotondo (31' st. Belladonna); Strambelli, Lattanzio (35' Scaringella), Dicuonzo. A disp. Massari, Capuano, Lopez, Dibenedetto, Casella. All. De CandiaArbitro: Matera di BariReti: 13' Rotondo (Note: calci d'angolo: 3-3; ammoniti: Mariani e Giambuzzi (B); recuperi: pt. 4', st. 5'Primo tempo10' Primo squillo biancorosso, Strambelli per la testa di Montrone che manda sul fondo.13' GOOOOOOOOOOOLLLLLL del Barletta! Grande apertura di Dicuonzo per Rotondo che scarica un gran destro alle spalle di Passaseo per lo 0-1.16' Prova a reagire il Galatina, punizione di Legari che finisce a lato.19' Ci prova a giro Molina, palla sul fondo.22' Palla rubata da Mariani che serve Strambelli, conclusione bloccata da Passaseo.35' Costretto al cambio il Barletta, lascia il campo l'acciaccato Lattanzio ed al suo posto entra Scaringella.44' Che occasione per Dicuonzo! Grande ripartenza biancorossa con Strambelli che libera la velocità del giovane barlettano, conclusione e miracolo di Passaseo a negare lo 0-2 al Barletta.47' Mischia in area Barletta, sbroglia Lobosco. Poi conclusione di Legari e palla che termina alta.49' Finisce qui la prima frazione, si va a riposo sullo 0-1.Secondo tempo9' st. G. Mancarella per Caputo, botta sul primo palo e ottima risposta di Staropoli in corner.11' st. Nel Barletta dentro Turitto per Bernaola.12' st. Ancora Galatina con G. Mancarella che impegna Staropoli.20' st. Primo cambio Galatina, dentro Oltremarini per Mariano.25' st. Secondo cambio per il Galatina, esce Legari ed entra Romano.30' st. Turitto vicino allo 0-2! Ottimo spunto del numero 11 che impegna severamente Passaseo.31' st. Nel Barletta dentro Belladonna per Rotondo.33' st. Cambio Galatina, fuori Caputo dentro Gueye.35' st. Ci prova al volo Oltremarini, palla a lato.42' st. Esce Lavopa, al suo posto c'è Bayo.47' st. Strambelli per Giambuzzi che colpisce al volo, fuori bersaglio.50' st. Finisce qui allo "Specchia", Barletta batte Galatina 1-0.