La periferia protagonista del percorso della Ciemme Vivi Barletta

Il percorso completo della Ciemme Vivi Barletta 2023

PARTENZA: VIA BARBERINI sulle strisce pedonali davanti alla Caritas, 25 metri prima della farmacia dottor Nemoli

VIA DELLE BELLE ARTI nel senso di marcia

ROTONDA

VIA PALMITESSA nel senso di marcia

VIA PADRE DIBARI nel senso di marcia

VIA LATTANZIO nel senso di marcia

ROTONDA

VIA PAOLO RICCI contromano

ROTONDA

VIA DELLE QUERCE contromano

VIA DEGLI ULIVI nel senso di marcia

VIA DEI SALICI

VIA DELLE MIMOSE

VIA DEI MANDORLI

VIA DEGLI ULIVI nel senso di marcia

VIA C. M. GIULINI contromano

ROTONDA

VIA FALCONE E BORSELLINO contromano

VIALE L. DA VINCI

VIA LATTANZIO nel senso di marcia e subito dopo girare alla rotonda tagliando all'interno

VIA PADRE DIBARI nel senso di marcia

VIA C. D. CIOCE nel senso di marcia e subito dopo girare alla rotonda esternamente

VIALE DANTE ALIGHIERI

VIA BOCCACCIO

VIA PETRARCA

VIA DON L. FILANNINO

VIA BECCARIA

VIA ZANARDELLI

VIA VITTORIO VENETO nel senso di marcia fino alla fine dello spartitraffico

INVERSIONE

VIA VITTORIO VENETO fino al cancello dello stadio

CANCELLO DELLA TRIBUNA

TRANSITARE SULLA PISTA IN SENSO ANTIORARIO

(opzione 1)

USCENDO DALLA PISTA PROSEGUIRE DRITTO E USCIRE DALLO STADIO TRANSITANDO DAL CANCELLO ACCANTO

(opzione 2)

USCENDO DALLA PISTA SVOLTARE A DESTRA LATO CURVA NORD

USCITA DALLO STADIO DAL CANCELLO DELLA CURVA OPPURE DAL CANCELLO DELLA BIGLIETTERIA

VIA VITTORIO VENETO nel senso di marcia

VIALE DANTE ALIGHIERI nel senso di marcia

ROTONDA

VIALE DANTE ALIGHIERI nel senso di marcia

VIA C. D. CIOCE nel senso di marcia e subito dopo girare alla rotonda tagliando all'interno

VIA PADRE DIBARI nel senso di marcia

VIA LATTANZIO nel senso di marcia

ROTONDA

VIA PAOLO RICCI contromano

PARCO DELL'UMANITÀ KM 10 ARRIVO

Lo start avverrà al, luogo simbolo della periferia barlettana, come anche l'arrivo per questa nuova edizione della, la 23^ per la precisione. La manifestazione organizzata dall'si svolgeràa partire dalle ore 9.00 e prevede una gara podisticain cui correre o camminare sulla distanza dei 10 km, con un percorso totalmente localizzato nellaDa via Barberini passando per via Paolo Ricci, poi Parco degli Ulivi e nel quartiere Patalini, passando anche sulla". Un percorso tutto nuovo dunque, chee che sarà illustrato durante la conferenza stampa che si svolgerà questa mattina alle ore 10.15 nella sede dell'azienda Ciemme Alimentari di Barletta in via Foggia 28.«La nostra mission è promuovere la nostra bellissima città di Barletta - afferma il presidente- e fare in modo che anche una gara podistica possa rappresentare un ottimo strumento di crescita sociale, economico e culturale». La manifestazione, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale con il coinvolgimento di tutti gli assessorati, in particolare dello Sport e della Polizia Municipale, è stata promossa con il supporto dele delle tante realtà associazionistiche cittadine. A dare il via agli atleti ci sarà l'arcivescovoLa Ciemme Vivi Barletta sarà valevole quale classifica oltre che della VI^ tappa del campionato regionale, anche del campionato nazionale ASC (Ente di Promozione Sportiva di Associazioni Sportive Confederate ), del campionato regionale veterani dello sport e FISPESS.Parteciperanno atleti agonisti provenienti da tutto il meridione d'Italia per la gara "Corripuglia" competitiva ma anche tantissimi runners e appassionati podisti della domenica per la camminata sportiva non competitiva.compilando l'apposito modulo d'iscrizione, presso la sede dell'associazione Barletta Sportiva o contattando il numero 333.4714852.«Cerchiamo di portare avanti una bella realtà che possa essere d'esempio nel mondo podistico e associativo locale e nazionale - conclude Cascella - con il nostro motto che resta "Mens sana in corpore sano" per poi raggiungere l'obiettivo di Barletta città della corsa e dello sport».