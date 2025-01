La Nelly volley Barletta batte Bitetto e accede alla coppa Puglia

Una Nelly solida e concreta supera per 3-0 il Bitetto e accede al primo turno di Coppa Puglia, in virtù del secondo posto al termine del girone d'andata.Gara mai in discussione al "PalaDisfida", con le ragazze di Giuseppe Leone che impongono il maggiore tasso tecnico sin dalle prime battute. Il match è a senso unico e, dopo il 25-17 in apertura, la Nelly si ripete nei successivi due parziali per 25-12 e 25-14. Al fischio finale, grande soddisfazione in casa barlettana per un traguardo meritato, fortemente voluto dall'ambiente che ha dato fiducia a un gruppo giovanissimo ma che partita dopo partita sta dimostrando di avere nelle corde traguardi importanti. Si parte sabato prossimo con avversario da definire.