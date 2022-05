Il via al terzo “Memorial Napoletano”, torneo calcistico in memoria di Cerino

Doveva svolgersi nelle ultime settimane dello scorso mese di dicembre. Ma alcuni casi di positività, di conseguenza all'aumento vertiginoso della curva dei contagi a cavallo tra 2021 e 2022, hanno bloccato la manifestazione nella seconda delle quattro giornate.Ora il "Memorial Napoletano" è pronto a tagliare il nastro della sua terza edizione, tra grandi emozioni e la memoria sempre indirizzata al giovane calciatore Ruggiero Napoletano, scomparso il 28 dicembre 2018 a soli 15 anni.Dal 18 al 22 marzo 2022 il Manzi-Chiapulin di Barletta ospiterà la terza edizione del torneo, rinviata ma mai davvero in discussione dopo la situazione critica dello scorso inverno. Il torneo vedrà scendere in campo otto società pugliesi di altissimo livello con la loro squadra Under-17: Bari, Monopoli, Bisceglie, Audace Cerignola, Monopoli, Medaglie D'Oro e Levante Azzurro.Le otto squadre, divisie in due gironi da quattro ciascuno, scenderanno in campo nel pomeriggio di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 maggio per le gare dei gironi. Nella mattina di domenica 22, invece, ci sarà la fase finale, con le due semifinali e la finalissima, dopo la squale ci sarà l'emozionante premiazione.Ruggiero, per tutti "Cerino", era un promettente talento classe 2003 appartenente alla scuola calcio barlettana "Medaglie D'Oro". Un calciatore in rampa di lancio, pronto a guadagnarsi con passione e dedizione un posto nel calcio dei grandi. Rendendo il suo sport preferito un mestiere.Il destino crudele, però, ha troncato sul nascere il suo volo. Dopo poco più di due mesi dal suo quindicesimo compleanno, in un rigido giorno di dicembre, Ruggiero ha detto addio ai suoi compagni di squadra e ai suoi tantissimi amici. Ma soprattutto alla sua famiglia: oltre al padre Massimo e alla madre Nunzia, anche due sorelle, Carmen e Brigida, e il piccolo fratello Franceso, nato nel 2012, che ora gioca a calcio e rincorre le orme del suo amato fratello.L'idea di un torneo che onorasse la sua memoria è venuta dopo solo qualche settimana a suo padre e ai dirigenti della scuola calcio "Medaglie D'Oro". In modo da tenere sempre viva la fiamma della speranza e del ricordo di Ruggierino, nella maniera che lui avrebbe sicuramente voluto essere ricordato: su un campo da calcio a rincorrere un pallone e ad esultare con i suoi compagni di squadra.L'evento sarà patrocinato dal Comune di Barletta e avrà, tra le tante partecipazioni, anche quella dell'AIDO Puglia, che sin dalla scomparsa del iovane Ruggiero ha un rapporto particolare con la famiglia Napoletano, in virtù della decisione, da parte dei genitori, della donazione degli organi di "Cerino".