Futsal Barletta-Castellana, 3 a 3 al PalaColombo

Termina con un pareggio la gara tra Futsal Barletta e Castellana C5, match valido per la quarta giornata di andata del Campionato Regionale di Serie C1.In extremis, infatti, i ragazzi di Leo Ferrazzano trovano la rete del definivo 3-3 che impedisce una sconfitta che sarebbe stata immeritata per quanto visto sul rettangolo di gioco del PalaColombo di Ruvo di Puglia.La prima frazione di gioco si conclude con il vantaggio ospite grazie alle reti di Claudio Lacatena e Carrieri e la risposta locale prima dell'intervallo di Pires.Nella ripresa gli uomini di Chiaffarato provano a riprendere il largo con il guizzo di Solidoro, ma il Barletta rimane a galla grazie ad un tiro dalla distanza di Acocella, prima di pareggiare i conti con un penalty conquistato e finalizzato dal solito Pires.Con questo pareggio il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi si porta a quattro punti in graduatoria e si proietta al prossimo turno di campionato, che si disputerà sul campo del Futsal Noci.