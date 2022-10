Barletta-Martina: tra recenti trionfi e presenti insidie

Detto dell'annunciato sold-out previsto domenica pomeriggio al Puttilli, è giunto ora il momento di parlare finalmente del lato puramente agonistico (che poi è quello che più interessa) di Barletta-Martina.Barletta-Martina, visti i recentissimi precedenti, non è certo una gara che ha bisogno di presentazioni.Barletta-Martina è nel ricordo del primo trionfale tassello dello storico "triplete" biancorosso della scorsa stagione, rappresentato dalla conquista della Coppa Italia Puglia.Barletta-Martina è nel 4-2 dello "Iacovone" di Taranto dello scorso 8 maggio che per i supporters biancorossi ha rappresentato la fine di sette anni di insopportabile purgatorio in Eccellenza.Barletta-Martina è però la classica partita pericolosa per una squadra proiettata un pò a sorpresa al vertice della classifica di Serie D, che ne affronta una che con una vittoria e quattro sconfitte con l'onore delle armi che pare perfetta per il ruolo di classica "buccia di banana" sul cammino dei biancorossi di mister Farina.Come il Barletta, anche il Martina di mister Pizzulli ha conservato molta parte dell'organico che ha centrato la promozione in D ai play off e che, pur sconfitta, ha saputo dare molto filo da torcere ai biancorossi sia nella finale regionale di Coppa Italia che nello spareggio promozione e che - particolare non certo trascurabile, vista la quasi diametralmente opposta posizione di classifica – ha all'attivo lo stesso numero di gol realizzati del Barletta capolista.Numeri che ci parlano quindi di due squadre con un qualche affanno di troppo nella fase offensiva, e di una squadra, il Martina, che denuncia seri problemi nel reparto arretrato. Saprà approfittarne il Barletta dalla enorme mole di gioco, ma anche delle quattro vittorie consecutive di "corto muso"?Ma soprattutto: qualunque sia il risultato di Barletta-Martina, riuscirà l'ambiente biancorosso a contenere facili sentimenti come l'esaltazione in caso di vittoria, o il senso di ridimensionamento in caso di risultato differente?Non ci resta che attendere le 16:00 di domenica pomeriggio per saperlo.Per quanto riguarda gli altri match in programma per la sesta giornata del girone H di Serie D, sarà di scena sul difficile campo di Nardò l'altra capolista Cavese, mentre sarà tempo di derby per formazioni di vertice come Casarano (impegnato al D'Angelo di Altamura), e per il Fasano che al "Vito Curlo" ospita il pericolante Bitonto. Turno sulla carta favorevole invece per il Brindisi, che al "Fanuzzi" ospita il Lavello.Aria di derby (le due città, pur in due regioni diverse distano l'una dall'altra pochi chilometri) anche a Matera, dove arriva il Gravina, e ad Afragola dove i rossoblu locali affrontano l'ostica e sin qui indecifrabile Nocerina.Completano il quadro Molfetta-Gladiator, con gli uomini di Bartoli in cerca della prima affermazione stagionale, e Puteolana-Francavilla, un confronto fra due squadre a caccia di un risultato scaccia crisi.