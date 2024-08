Barletta 1922, alcuni tifosi scrivono alle istituzioni: «La curva sud vada al pubblico di casa»

Il gruppo Curva Sud Barletta presieduto da Raffaele Graniero ha inviato una missiva al sindaco Cosimo Cannito, al comandate della polizia locale Savino Filannino, al questore Alfredo Fabbrocini, al Prefetto Silvana D'Agostino e al commissariato di Barletta ponendo all'attenzione questioni logistiche e di sicurezza per le gare interne del Barletta 1922. Di seguito il testo.Con questa lettera noi tifosi ci rivolgiamo al Sindaco, al Comandante della Polizia Municipale di Barletta, al Commissariato di P.S., al Prefetto della Provincia Barletta- Andria- Trani ed al Questore allo scopo di chiedere – come più volte suggerito in passato – una soluzione all'annosa questione della viabilità e della sicurezza che si presenta in occasione di ogni gara casalinga della S.S.D. Barletta 1922, mettendo a serio rischio la sicurezza e l'incolumità dei residenti, degli esercenti e dei passanti le zone adiacenti e limitrofe allo stadio Puttilli.Dalla riapertura del Puttilli si sono verificati diversi episodi di tensione (vedasi le partite del Barletta contro Cavese, Casarano e Fasano) a seguito dei quali i residenti e gli esercenti della zona Patalini hanno presentato rimostranze e lamentele, ritenendo inaccettabile che un'intera zona della città di Barletta venga blindata ed isolata per mezza giornata. Difatti, tale perdurante situazione, costringe i residenti a trovare parcheggio per le proprie vetture a centinaia di metri di distanza dalle proprie abitazioni come pure gli esercenti titolari di tabacchi, pescherie, rosticcerie, etc, si vedono costretti a chiudere le loro attività in occasione delle partite casalinghe del Barletta, rinunciando in tal modo al loro sacrosanto diritto al lavoro.Con l'approssimarsi della tanto attesa riapertura del sottovia che collega la via Andria con la via Vittorio Veneto – come comunicato dal Sindaco in più occasioni – queste problematiche e criticità potrebbero essere scongiurate ed eliminate, liberando e riconsegnando ai tifosi barlettani la storica curva sud e spostando di conseguenza il settore ospiti in gradinata. Operando in tal modo, si eviterebbe che via Dante Alighieri e le vie limitrofe siano ancora oggetto di ordinanze di sgombero e chiusura ed al contempo le squadre ospiti, transitando da via Andria (logisticamente perfetta per che giunge dalla S.S. 16 bis o dall'autostrada) e dal sottopasso di via Vittorio Veneto, arriverebbero allo stadio Puttilli in totale sicurezza e con celerità senza lambire alcuna zona abitata, evitando non solo di investire i cittadini barlettani delle problematiche innanzi denunciate, ma anche e soprattutto contatti con la tifoseria locale.La Curva Sud, la società S.S.D. Barletta 1922, i residenti e gli esercenti della zona Patalini convengono tutti che questa appena illustrata sia la soluzione migliore per tutti e - certi della vostra sensibilità e disponibilità e confidando in un incontro chiarificatore e risolutivo- auspicano una soluzione rapida della questione, anche in considerazione del fatto che la prossima stagione calcistica è ormai alle porte e la società Barletta 1922 ha necessità di conoscere i settori dello stadio dove allocare i tifosi locali al fine di aprire la campagna abbonamenti.