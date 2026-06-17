Yoga International al Castello di Barletta
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Yoga International al Castello di Barletta: domenica 21 giugno l’evento gratuito per la pace nel mondo

In Piazza d'Armi si pratica insieme: filosofia orientale, meditazione, Chi gong e yoga delle profondità. Ingresso libero, basta t-shirt bianca e tappetino

Barletta - mercoledì 17 giugno 2026 12.29 Sponsorizzato
Torna al Castello di Barletta l'appuntamento dedicato al benessere e alla pace. Domenica 21 giugno 2026, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, Piazza d'Armi ospiterà "Yoga International", evento gratuito patrocinato da Regione Puglia, Comune di Barletta e LILT Barletta Andria Trani.

Il tema scelto per l'edizione 2026 è "Yoga per la pace nel mondo". Un messaggio universale che guiderà le pratiche e gli incontri in programma a partire dalle ore 18:00.

Si comincia nella sala conferenze con un incontro gratuito sulla filosofia orientale. Alle 18:45 tutti i partecipanti si ritroveranno in Piazza d'Armi per la sessione collettiva all'aperto, tra le mura del maniero svevo.

Nel solstizio d'estate,giornata più lunga e luminosa dell'anno,si alterneranno insegnanti e maestri di diverse discipline: Maria Cavalluzi guiderà una pratica Vipassana, Adriana Cataldi proporrà una sessione di Yoga delle profondità, Mairizio Faggella terrà una lezione di Chi gong, mentre Anna Deva e Marilisa Colamartino condurranno meditazione e mindfulness. Presenti anche Valentina Lippolis, referente Puglia del comitato fibromialgici uniti, Rosa Maria Convertini di Yoga Alliance International, Giulia Anna Italo con le costellazioni familiari e Giuseppe Merlicco sulla pratica della concentrazione.

L'evento, organizzato da Piccolo Loto ASD e LILT BAT è aperto a tutti e non richiede iscrizione. L'unica richiesta agli organizzatori è presentarsi muniti di t-shirt bianca e tappetino o telo mare. Per chi non avesse la maglietta è possibile richiederla al numero 3281357318. L'iniziativa è inserita nel circuito degli eventi PROLILT.

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