"Wiki Loves Puglia" arriva al Castello di Barletta fino al 14 aprile

5 foto Mostra Wiki Loves Puglia

È stata inaugurata sabato 1 aprile, presso la sala conferenza del, la mostra fotograficaÈ l'edizione regionale di Wiki Loves Monuments, un concorso fotografico che potenzia la visibilità dei monumenti e invita ciascuno ad essere protagonista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale della nostra regione.Come ci racconta, coordinatore regionale Puglia "Wiki Loves Monuments", è organizzato in più di 50 Paesi in tutto il mondo dal 1 al 30 settembre, ed ha come oggetto la raccolta di immagini di beni culturali con l'obiettivo di raccogliere queste immagini per poter documentare il patrimonio culturale."Continua dicendo: "Il concorso è collegato a, la grande enciclopedia libera online perché va ad alimentare, con le immagini raccolte, il suo archivio fotografico che si chiama. La mostra itinerante ha già visitato Bari, Brindisi, Sannicandro di Bari e adesso Barletta".Il concorso, a livello internazionale organizzato dal 2010 e in Italia dal 2012, è entrato anche nel Guinnes dei Primati per aver superato il milione di fotografie caricate complessivamente.