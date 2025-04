Visita alla Pinacoteca De Nittis: un'esperienza inclusiva con Work - Aut Lavoro e Autismo

Si è svolta ieri, venerdì 11 aprile, la visita guidata organizzata dallaL'iniziativa ha permesso ai partecipanti di scoprire le opere dis, esposte a, sotto la guida della cooperativa.ha espresso il suo sostegno: «Work-Aut è una realtà veramente importante per la città di Barletta e adesso ha preso piede anche fuori dai confini di Barletta. Ho sentito che, probabilmente, questa iniziativa verrà riproposta anche in altre città e per noi sarebbe veramente un orgoglio, perché il lavoro di questi ragazzi è meritevole di tutto il nostro sostegno».Tupputi ha anche sottolineato l'importanza di sostenere iniziative che offrono nuove opportunità ai giovani con autismo: «Come assessore al Welfare, non posso che essere sempre presente e sostenere iniziative che fanno in modo che i ragazzi abbiano quante più possibilità per un domani migliore».ha condiviso il valore dell'evento: «È straordinario, un sogno che diventa sempre più concreto. Questa gioia è amplificata dal fatto che, i componenti della Commissione Cultura della Regione Puglia, con l'intento di validare il progetto di promozione turistica accessibile a tutti della cultura, hanno scelto proprio De Nittis e Work-Aut come progetto pilota di questa magia che porta bellezza nella promozione e valorizzazione della cultura».L'evento ha attirato un ampio pubblico. «C'è entusiasmo tra i ragazzi, tra i genitori e tra gli ospiti che, con grande gioia, hanno azzerato i precedenti appuntamenti per poter assistere a una manifestazione più unica che rara» dichiara«È un progetto di welfare culturale. Attraverso la cultura noi possiamo migliorare la vita delle persone: in questo caso, promuovendo l'inclusione. Insieme ai ragazzi di Work-aut, una associazione che si occupa di ragazzi affetti da autismo, abbiamo fatto una visita guidata dove saranno proprio i ragazzi che, grazie al loro studio e preparazione, ci hanno guidato nel mondo bellissimo di De Nittis» conclude la