Vicinoesicuro: nasce a Barletta per supportare cittadini e commercianti

Parte da Barletta prima nella regione Puglia, su tutta la provincia della BAT, un progetto non profit per supportare i cittadini e i piccoli commercianti, in un momento in cui per contrastare l'emergenza Coronavirus diventa indispensabile restare tutti a casa.Si chiama Vicinoesicuro, è completamente gratuito e offre una mappa navigabile (pubblicata non appena si sarà registrato un numero sufficiente di adesioni) di tutte le attività che effettuano consegne a domicilio: negozi, bar, ristoranti, edicole, lavanderie e altro ancora. I cittadini possono scegliere la tipologia di attività di cui hanno bisogno, consultare le informazioni su modalità ed eventuali costi, contattare direttamente l'esercente. I commercianti, registrandosi a Vicinoesicuro, possono aumentare la propria visibilità senza alcun investimento pubblicitario.Il servizio è creato e gestito da volontari. Al momento è attivo per tutta la Provincia di Barletta-Andria-Trani, ma può essere replicato ovunque. Un utile strumento per i cittadini, una visibilità gratuita per i commercianti. Chiunque desiderasse replicarlo gratuitamente trova i contatti sulla pagina Facebook Vicinoesicuro: https://www.facebook.com/3046795042005296/posts/3908786289139496/