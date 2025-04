Vicenda moglie Caracciolo, i circoli Pd della Bat rispondono al nazionale

«La nota del Partito Democratico nazionale appare intempestiva e irrazionale. Gli iscritti vorrebbero conoscere i numerosi esposti pervenuti in merito alle questioni ambientali e di etica politica. Tutto ci sembra artatamente costruito per tentare di eliminare dalla scena politica locale iscritti e dirigenti di partito che hanno conseguito solo risultati lusinghieri per il Pd. Basti vedere gli esiti delle elezioni amministrative e provinciali. Lo sciacallo tentativo di ergersi a protagonisti dell'etica, dei valori e dei principi non ha nessun fondamento. In riferimento al ruolo del consigliere Caracciolo, ricordiamo che lo stesso si è dimesso autonomamente dalla carica di assessore regionale prima e di capogruppo dopo. Riconfermiamo la piena fiducia nell'operato della segreteria provinciale nella persona del segretario Lorenzo Marchio Rossi e siamo pronti ad adire alle sedi opportune, anche quelle dei tribunali, per rivendicare il nostro ruolo democratico in linea con i valori e i principi degli iscritti sul territorio della Bat. Ci piacerebbe, infine, conoscere in maniera specifica che cosa si intende per riallineamento da parte dell'organizzazione nazionale del partito. Ci scusiamo per l'ignoranza». Così la nota firmata dai segretari cittadini dei circoli dem.Antonio Gorgoglione Responsabile enti locali Pd BatGianni Addario Segretario cittadino Pd AndriaCosimo Bruno segretario cittadino Pd BarlettaAntonio Giannetti Segretario cittadino Pd TraniPietro Consiglio vice-segretario cittadino Pd BisceglieNicoletta Lomuscio Segretario cittadino Pd Canosa di PugliaRino Laruccia Segretario cittadino Pd Margherita di SavoiaAntonio Bruno segretario cittadino Pd SpinazzolaMichele Bevilacqua Segretario cittadino Pd MinervinoFranco Cuna Commissario circolo Pd TrinitapoliFranco Ruta Commissario circolo Pd San Ferdinando