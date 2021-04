Vicenda Lidl, il sindaco di Barletta chiede di sospendere temporaneamente i lavori

Si è svolta nella tarda mattinata di oggi l'incontro fra Amministrazione comunale e rappresentanti del gruppo Lidl per discutere della realizzazione del supermercato della nota azienda tedesca in viale Cafiero.Preliminarmente è stata appurata la volontà delle parti a dialogare senza precludere alcuna possibilità. Sul tavolo le richieste dell'Amministrazione comunale, presentate dal sindaco Cosimo Cannito, il quale propone la sospensione dei lavori per sette giorni, tempo necessario alla elaborazione di proposte congrue e sostenibili per tutti.I rappresentanti di Lidl, gli ingegneri Corrado De Bari e Alessandro Spilotros, responsabili dello Sviluppo immobiliare di Lidl per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, insieme al professor Palma, legale dell'azienda, ribadita la legittimità di tutto l'iter amministrativo e autorizzativo che ha portato ai lavori di realizzazione della struttura, si sono congedati senza preclusione alcuna, bensì volendo informare i vertici del gruppo commerciale per decideresu quanto argomentato. Si resta in attesa della decisione della proprietà.