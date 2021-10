Via alla terza dose: 1268 pazienti fragili l'hanno già ricevuta

la piattaforma La Puglia ti vaccina (lapugliativaccina.regione.puglia.it)

gli sportelli del Centro unico prenotazioni - CUP

le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP

Sono 5.930.134 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l' 86.3 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.874.656).Ricordiamo che le persone nate prima del 31 dicembre 1961 (over 60) possono prenotare la terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid purché siano passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. E quindi secondo questo schema:Marzo e Aprile 2021 > Ottobre 2021Maggio 2021 > Novembre 2021Giugno 2021 > Dicembre 2021Luglio 2021 > Gennaio 2022Agosto 2021 > Febbraio 2022Settembre 2021 > Marzo 2022Ottobre 2021 > Aprile 2022Novembre 2021 > Maggio 2022Dicembre 2021 > Giugno 2022La prenotazione può avvenire tramite:È possibile ricevere la dose aggiuntiva anche presentandosi, senza prenotazione, in una delle sedi vaccinali pugliesi nelle giornate e negli orari indicati in calendario. ( https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/sedi-vaccinali ).La percentuale dei cittadini della provincia Bat che ha ricevuto la prima dose di vaccino è dell'87 per cento (pari a 299.019 cittadini) mentre la percentuale di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale è del 75 per cento (pari a 259.356 cittadini). I giovani fino a 19 anni vaccinati con la prima dose sono il 78 per cento degli aventi diritto mentre ha completato il ciclo vaccinale il 69 per cento. Intanto prosegue la vaccinazione dei pazienti fragili: al momento la terza dose è stata somministrata a 1268 pazienti.