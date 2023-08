Vallone Tittadegna, Rosa Tupputi: «Nessun finanziamento perso»

«Nessuna perdita di finanziamento da parte del Comune di Barletta per quanto riguarda la pulizia del Vallone Tittadegna. Quanto postato dalla ex consigliera comunale Grazia Desario e riportato anche da un articolo de La Gazzetta del Mezzogiorno non è assolutamente corretto».«I 19.000,00 e passa euro di finanziamenti a cui Desario fa riferimento, primo, non riguardano il finanziamento per la pulizia del vallone in questione, secondo, fanno riferimento a un bando regionale del 2015, era sindaco Pasquale Cascella, e Grazia Desario consigliera comunale (allora meno attenta?), per la rimozione dei rifiuti costieri su aree pubbliche. Allora il Comune di Barletta non riuscì a collocarsi in graduatoria fra i comuni beneficiari del finanziamento e quegli interventi, da effettuarsi entro il 2017, non sono mai stati compiuti. Per cui, in estrema sintesi, quando la Regione a giugno scorso ha chiesto la rendicontazione dei 19.000 e passa euro a cui l'ex consigliera fa riferimento, la stessa non è stata possibile da parte del comune perché gli interventi non sono mai stati effettuati, visto che quella occasione era andata perduta dall'Amministrazione Cascella.Ma al di là di quel bando, che è cosa passata, mi preme ripristinare la verità anche sul presente. Per la pulizia del Vallone di Tittadegna - grazie all'impegno del consigliere regionale Giuseppe Tupputi che ha intessuto un proficuo dialogo fra Regione Puglia e Comune, interlocutori il sindaco Cannito e l'ex assessora all'Ambiente Anna Maria Riefolo - il Comune di Barletta ha ottenuto un finanziamento regionale di 45.000 euro, di cui "25.000,00 a titolo di contributo straordinario per le attività di pulizia e manutenzione già eseguite; 20.000,00 euro per le attività di pulizia e manutenzione relative all'annualità 2023", come si evince dalla delibera di Giunta regionale n. 389 del 27/03/2023. Questa è la verità e ci sono i documenti a corroborarla, basta leggerli senza pregiudizi e con onestà intellettuale. Perché mai un ente dovrebbe buttare all'aria anche soltanto poche migliaia di euro, denaro pubblico e prezioso, necessario per far fronte a una emergenza come quella dei rifiuti che è sempre dietro l'angolo?Dare il proprio contributo alla città vuol dire essere costruttivi, impegnarsi e contribuire fattivamente a migliorare le cose, non stare alla spasmodica ricerca di occasioni per denigrare rischiando di prendere abbagli e cantonate».