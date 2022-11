Vallone Tittadegna, il Comune di Barletta chiede intervento Consorzio di Bonifica

«Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ripulisca entro 10 giorni il vallone Tittadegna, provveda ad adottare le opportune azioni utili a prevenire eventuali futuri abbandoni e trasmettere al Comune di Barletta - Servizio Ambiente, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza corredata di opportuno materiale fotografico e da una relazione circa gli interventi eseguiti, corredata dalla certificazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo. In caso contrario, fatto salvo il recupero delle spese sostenute da questa Amministrazione per la rimozione dei rifiuti e l'avvio degli stessi ad un centro di raccolta autorizzato, si procederà nei loro confronti con notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani». L'ordinanza a firma del sindaco Cosimo CannitoNei giorni scorsi su disposizione del Comune di Barletta, sono giunti sul posto erano giunti i primi mezzi e operatori della Bar.S.A. incaricati dall'amministrazione di procedere alle operazioni finalizzate alla bonifica del vallone. Era stata realizzata la rampa di accesso per i mezzi e si era preceduto a una prima fase di campionamento dei rifiuti presenti. Si sarebbe poi dovuto passare allo smaltimento dei rifiuti, ma ora, ecco il nuovo colpo di scena.Non avendo ricevuto, a quanto si legge dall'ordinanza pubblicata quest'oggi sull'albo pretorio del comune di Barletta, risposte e rassicurazioni dal Consorzio (in capo alla Regione Puglia) circa la copertura delle spese per la pulizia della zona, il Comune di Barletta ha provveduto ad emettere questa ordinanza. Si attendono ora riscontri da parte del Consorzio.