Vaccini, somministrate 521 dosi a Barletta

"Sono 4.305.916 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.08 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 94,1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, pari a 4.573.498.Nella giornata di oggi nella Asl Bt sono state somministratedosi di vaccino. In particolare ad Andria sono stati vaccinati 797 cittadini, a Bisceglie 364, a Trani 566 e a Barletta."