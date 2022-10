Vaccini, Bat: continua la somministrazione della quarta dose

«Nella provincia BAT il 90 per cento della popolazione over 5 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino (331.127 cittadini) mentre in 320.838, pari all'87 per cento degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 64 per cento della popolazione ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 238.267 cittadini.In totale sono 903.785 le dosi somministrate, comprensive anche di 13.553 cittadini i quali hanno ricevuto la quarta dose» scrive la Regione Puglia.«Nella provincia BAT la quarta dose è stata somministrata a 4.497 cittadini della fascia di età 70-79 anni pari al 13%, a 4.186 cittadini della fascia 80-89 anni pari al 23% ed a 805 persone over 90 anni pari al 24% di questa fascia d'età.Relativamente alla terza dose è stata somministrata all'89% della fascia d'età 80-89 anni, all'88% della fascia d'età 70-79 anni, all'82% della fascia 60-69 anni, al 74% della fascia 50-59 anni, al 63%, della fascia 40-49 anni, al 59% della fascia 30-39, al 58% della fascia 20-29, al 52% della fascia d'età 12-19 anni.Per quanto riguarda la fascia d'età dai 5 agli 11 anni ha ricevuto una dose di vaccino il 53%, mentre la seconda dose il 46%».