Un anno di attività per "L'Angioletto" di Barletta

Il Centro Sociale Polivalente per Disabili "L'Angioletto" di via Barberini a Barletta compie un anno nella giornata di oggi. Per l'occasione gli utenti ospiti della struttura si cimenteranno in un laboratorio creativo finalizzato a realizzare piccole opere grafiche che raffigurano i sentimenti provati durante la permanenza presso il Centro; di questi lavori verrà creata una mostra che sarà visitabile una volta terminata l'emergenza pandemica.Dopo anni di inattività, la struttura di proprietà del Comune di Barletta è stata affidata alla Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona (AQ): inaugurata il 28 gennaio 2021, ha avviato la propria operatività a marzo offrendo una pluralità di attività e interventi educativi, di sostegno, di socializzazione e animazione calibrati sui bisogni di ogni singolo utente. Obiettivo primario de "L'Angioletto" è offrire alla persona con disabilità che vive il Centro gli strumenti adeguati per una piena integrazione nella società.«La struttura, accreditata presso la Regione Puglia, nel corso dell'anno ha visto crescere notevolmente il numero degli utenti - spiegano i referenti - segno della qualità dell'offerta proposta e della professionalità dell'équipe multidisciplinare che ogni giorno si impegna per l'integrazione piena degli ospiti. Il clima familiare che si respira nel Centro ha permesso di organizzare numerose attività ludico ricreative e formative, dal ballo di gruppo alle attività fisiche, dalla lettura comune alle uscite culturali e ricreative, dalle gite al mare alla creazione di manufatti che hanno stimolato le abilità di ognuno.Tra le iniziative pubbliche organizzate un open day in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità dello scorso 3 dicembre che ha consentito di aprire le porte dell'Angioletto a tutta la cittadinanza.Importante è la rete cittadina che si sta creando attorno all'"Angioletto": in primis il Quartiere Barberini e la parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria, che hanno accolto con favore l'apertura del centro e la rigenerazione di uno spazio chiuso da tanto tempo. Altre collaborazioni si stanno avviando: a tal proposito, nelle scorse settimane, è stato siglato un accordo di partenariato con la UISP Comitato territoriale BAT denominato "La salute in azione" che prevede il coinvolgimento degli utenti del Centro nello svolgimento di attività di sport inclusivo.La Cooperativa Horizon Service crede fermamente nell'integrazione delle persone con disabilità e, da sempre, è guidata da questo spirito: per questo collabora attivamente con il Comune di Barletta per migliorare continuamente un servizio di vitale importanza per tutta la città. Sappiamo che con la professionalità della nostra équipe e l'entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi che vivono il Centro come la loro seconda casa, riusciremo a fare un ottimo lavoro».