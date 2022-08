L'Angioletto di Barletta, è aperto lo sportello informativo per i buoni di servizio

Dallo scorso 21 luglio la Regione Puglia – Dipartimento Welfare ha disposto la possibilità di, con scadenzaLe domande di buono servizio potranno essere, all'indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022, previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia.Attraverso il Buono Servizio, le famiglie pugliesi possono richiedere l'accesso a una struttura presente sul catalogo telematico dell'offerta della Regione Puglia tra cui ilPernella raccolta della documentazione necessaria e nell'inoltro della domanda laha attivato unoÈ possibile richiedere informazioni o fissare un appuntamento chiamando il numero di telefono 347 2265823 oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica angioletto@horizonservice.it Secondo l'art. 105 del Regolamento Regionale, il Centro Sociale Polivalente per Disabili "L'Angioletto" è una struttura aperta alla partecipazione di diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro. Gli interventi e le attività all'interno e all'esterno del Centro consentono di contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona e di supportare la famiglia.Sin dall'apertura del Centro avvenuta a fine gennaio 2021, l'di laboratori e attività di gruppo – non solo all'interno della struttura ma disseminate in tutto il territorio della BAT –, ladi operatori e ilattraverso sportelli informativi aperti durante tutto l'anno, hanno consentito ilprestato e, per l'annualità 2022-2023, stiamo predisponendo una offerta di esperienze e di attività ancora maggiore.