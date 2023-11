Ultimo appuntamento con Job Orienta

Giovedì 9 novembre prossimo, la Sala Rossa del Castello di Barletta torna a essere teatro dei Job Days previsti da "Job Orienta", il progetto del Comune di Barletta finanziato dalla Regione Puglia attraverso "Punti Cardinali".Il tema dell'ultima giornata di orientamento è "Hard skills e soft skills: le nuove sfide del mercato del lavoro" e a svilupparlo sarà un parterre qualificato di speaker: Alberto Camporeale, manager di Rimer Group che si occupa di marketing operativo per Ferrero, Ab Inbev e Nielsen; Sergio Supino, mental coach e emotional trainer; Saverio Lapi, dell'Agenzia per i servizi al lavoro IFOR PMI Prometeo Puglia; Saverio Russo, direttore didattico di AKA srl e ADTM srl; Stefano lorio, del Grant Office dell'Università di Foggia.Entro la fine del mese di novembre saranno 720 le ore di orientation desk che avrà realizzato il Comune di Barletta, capofila del progetto e responsabile dell'offerta territoriale delle attività di Punti Cardinali: una serie di iniziative che è riuscita a coinvolgere 308 persone. In tutto sono stati sviluppati 50 laboratori di orientamento a cui hanno partecipando 166 ragazze e ragazzi: 22 orientation labs di informatica, 6 di fai da te, 2 di primo soccorso, 6 di comunicazione, 3 di cucina, 3 di sartoria, 5 di orientamento al lavoro, 2 di inglese e 1 di fotografia.In particolare, sono stati ben mille gli studenti delle scuole superiori di Barletta che hanno partecipato a una delle misure sperimentali della strategia regionale "Agenda per il lavoro". Un coinvolgimento molto largo i cui esiti saranno discussi, giovedì, da tutti i protagonisti: a partire dal Sindaco, Cosimo Damiano Cannito, l'assessora comunale al Welfare, Rosaria Mirabello, la Dirigente del Settore Welfare e altri servizi alla persona del Comune, Rosa Di Palma, la responsabile del progetto "Job Orienta", Giovanna Sette, il direttore generale di ADTM, Valerio Tribuzio, il dirigente dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Dell'Aquila-Staffa" di San Ferdinando di Puglia, Ruggiero Isernia. La direttrice del Dipartimento Formazione e lavoro della Regione Puglia, Silvia Pellegrini, parteciperà al dibattito curato dai dirigenti scolastici delle scuole superiori di Barletta.