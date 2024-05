Campionato di disegno tecnico: venerdì la finalissima a Barletta

Per la prima volta nella Provincia di Barletta-Andria-Trani si disputerà la finalissima di un campionato del disegno tecnico. Venerdì 17 maggio, presso la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale Ettore Fieramosca di Barletta, 58 alunni, appartenenti alle classi prime, arrivati in finale, si sfideranno a colpi di righello, squadra, matite, compasso e gomma. L'obiettivo del progetto nazionale è il potenziamento delle competenze del disegno tecnico, attraverso una sana competizione.L'idea di questo campionato nasce nella Regione Lazio, in provincia di Frosinone, su proposta del prof. Fabio Macchia, insegnante di Tecnologia presso l'I.C. "E. Danti" di Tecchiena di Alatri (FR) e, nella provincia di Frosinone, si è giunti alla nona edizione.La scuola Ettore Fieramosca di Barletta, guidata dal Dirigente prof. Francesco Saverio Messinese, rappresenta l'ente capofila con referente provinciale la professoressa Concetta Tiziana Lorusso.Le scuole partecipanti saranno la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale Ettore Fieramosca di Barletta (15 alunni), l'I. C. Marconi- Carella- P. A. M. Losito di Canosa (6 alunni), l'I. C. M. D'Azeglio – G. De Nittis di Barletta (8 alunni), l'I. C. Pietro Mennea plesso Baldacchini di Barletta (8 alunni), l. C. Giovanni Paolo II scuola secondaria di I grado R. L. Montalcini di Barletta (6 alunni) e la scuola secondaria di I grado Battisti-Ferraris di Bisceglie (15 alunni).La premiazione dei 58 finalisti si terrà a fine maggio presso la palestra della Scuola Secondaria di I° Grado Ettore Fieramosca di Barletta.