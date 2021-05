Treni e bus a rischio, previsto sciopero nella giornata di domani

FERROTRAMVIARIA



STP

È previsto per domani uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. Le sigle sindacali Filt-CGIL – FIT-CISL – UILT – UIL – FAISA CISAL – UGL di Puglia e Basilicata hanno aderito all'astensione dal lavoro proclamata a livello nazionale per motivi legati all'indisponibilità delle Associazioni Datatoriali a trattare il rinnovo del CCNL. Di seguito le modalità a livello locale.L'astensione dal lavoro riguarderà anche il personale delle aziende di Trasporto Pubblico Locale operanti su tutto il territorio della Regione Puglia, compresa quindi la Ferrotramviaria. Pertanto, la programmazione delle corse potrebbe subire cancellazioni e/o variazioni.L'astensione dal lavoro avverrà nel rispetto delle prescritte fasce di garanzia e durante l'astensione saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi indispensabili cosi come previste dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi vigenti.Le fasce di garanzia prescritte per la Ferrotramviaria sono dalle 5,00 alle 8,00 e dalle 12,00 alle 15,00.

Lo sciopero interesserà per la durata di 24 ore il personale viaggiante dei servizi extraurbani su gomma affidati alla scrivente Società, ad esclusione delle fasce orarie che vanno dalle ore 05:30 alle ore 08:30 e dalle 12:30 alle 15:30, nelle quali il servizio sarà assicurato nella sua totalità l'intera prestazione lavorativa per il personale degli impianti fissi .



Pertanto, nelle fasce non garantite, il servizio potrebbe subire sospensioni per l'adesione allo sciopero da parte del personale.



Nel corso del precedente sciopero, di natura nazionale, si è registrata una percentuale di adesione complessiva del personale di STP pari al 93%.



FERROVIE APPULO LUCANE

FSE

Saranno assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30, i cui orari sono indicati nell'allegato prospetto.Si precisa inoltre che il collegamento Potenza Inferiore Scalo – San Nicola – Genzano n. 158 in partenza da Potenza Inferiore Scalo con bus sostitutivo alle ore 13.00, potrebbe non trovare coincidenza con il treno n. 128 in partenza da Gravina per Bari alle ore 15.41.Al termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente. ​Si informa che i dati relativi alle percentuali di adesione registrati dalle sopra citate OO.SS. nell'ultimo sciopero unitario per la Puglia è di circa il 17.29 %, mentre per la Basilicata del 42.38%.I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00 – 8 .00 e dalle 12.30 – 15.30, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146.In occasione del precedente sciopero del 26 marzo 2021, proclamato dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un'adesione del 36%.