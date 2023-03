Torna in scena l'orchestra Soundiff

L'Orchestra Soundiff torna in scena sabato 11 marzo con ' A la maniere de… Mozart', concerto omaggio al genio compositivo e all'estro artistico di Mozart. Sotto la magistrale bacchetta di Grazia Bonasia, l'Orchestra eseguirà celebri capolavori del compositore salisburghese. Il concerto, con porta alle 18.30 e inizio alle 19.00, si svolgerà presso l'Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, in Viale Marconi 41 a Barletta.



Appuntamento dunque con la musica classica, attraverso un excursus di capolavori di W. A. Mozart, tra ironia e divinità. Si parte dal Divertimento k138 composto nel 1772, che risente dell'influenza stilistica sia dei maestri italiani che di Michael Haydn. Freschezza e spigliatezza caratterizzano il primo movimento, che lascia poi spazio ad un Andante elegante con nuove figurazioni. Un sentimento di fresca e gioiosa cantabilità distingue poi le amabili ultime battute del Presto di questo Divertimento. A seguire, in programma, la celebre Sinfonia 'Odense' K16a. Gran finale con il Concerto per violino n. 3 in sol maggiore, K 216, il primo dei cinque concerti per violino, composti a Salisburgo nel 1775. Un concerto caratterizzato dalla sensibilità e dal cantabile di gusto italiano, in cui resta predominante la dimensione sinfonica, garanzia in ogni momento di un profondo impegno compositivo.



Figura di spicco della serata, straordinariamente accompagnato dall'Orchestra Soundiff, sarà il violinista Domenico Masiello, nel ruolo di solista.



Il M° Masiello, attualmente docente di Teoria e Solfeggio presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Briccialdi" di Terni, inizia lo studio del violino all'età di cinque anni con la Prof.ssa Nicolina Metaraku e si diploma all'età di 17 anni con il massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio "E.R. Duni" di Matera sotto la guida del Maestro Carmelo Andriani. Di lui il grande violinista Felix Ayo, storico docente dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, ha detto: "Domenico Masiello ha una brillante tecnica e un bel suono. Per di più, possiede un'innata musicalità e molto buon gusto, qualità importantissime per un musicista".



Nota è la sua collaborazione con l'Orchestra Soundiff, con cui ha eseguito da solista le "Quattro Stagioni" di Vivaldi nella splendida cornice di Castel del Monte e di cui è, dal 2022, Direttore Artistico. Soundiff oggi è l'unica realtà della Regione Puglia riconosciuta e finanziata dal MIC nell'ambito del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) Settore Complessi Strumentali Giovanili under35. Per l'occasione la Soundiff sarà diretta da Grazia Bonasia, direttrice d'Orchestra e Compositrice, che ha caratterizzato il suo percorso professionale distinguendosi, in particolar modo, per l'intensa ricerca di repertori rari sia in ambito barocco che contemporaneo e nell'attività di scrittura e direzione per il Teatro Danza. Imperdibile infine l'evento di chiusura "Suonare l'Opera", con la partecipazione della Soundiff Winds Orchestra, diretta dal M° Salvatore Pirolo, che si terrà sabato 18 marzo.



Ingresso concerto 5 euro. Informazioni e prenotazioni al 3247994620