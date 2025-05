Torna il premio “Giuseppe De Nittis” promosso dalle Divine del Sud

Atti di bellissimo a Barletta, domenica torna il premio Giuseppe De nittis. tutto pronto per la 4^ edizione di estemporanea e temporary art- premio Giuseppe De Nittis "barletta en plein air - in giardino con Lenotine" in programma domenica 25 maggio dalle 9,30 alle 18,30 al castello svevo di barletta. in caso di pioggia la manifestazione si svolgerà negli spazi al coperto. Ingresso gratuitoLe iscrizioni sono gratuite, i premi sono in denaro e il divertimento è assicurato. Come da 4 anni. Una tradizione ormai a Barletta l'Estemporanea e Temporary art del "Premio Giuseppe De Nittis", promosso e istituito dall'associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud presieduta dalla giornalista Francesca Rodolfo.Nell'occasione arriveranno in città artisti anche da fuori regione e coloreranno i giardini del Castello Svevo, trasformandoli per un giorno in una "rue des peintres".L'evento che quest'anno giunge alla 4^ edizione, porta il nome di "Barletta en plein air - In Giardino con Léontine" e come sempre darà la possibilità a ciascun artista di esprimersi in tutta la sua creatività.Il Premio Giuseppe De Nittis, unico premio in città dedicato al maestro barlettano, è un marchio registrato e vanta il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Barletta-Andria-Trani, del Comune di Barletta e del Rotary Club di Barletta.I premi sono rivolti ai maggiorenni dai 18 anni in su e vengono corrisposti solo ai lavori realizzati in estemporanea. Sono così suddivisi: 500 euro per il primo posto e riconoscimento; 250 euro e una targa per il secondo; una targa per il terzo classificato e un pernottamento per due persone offerto dal B&B Eraclio. Come per lo scorso anno, ai primi tre classificati, anche un biglietto gratuito per l'ingresso alla Pinacoteca De Nittis, al Castello e al Museo offerti tutti e tre dal B&B Eraclio. Alle numerose scuole partecipanti, saranno consegnate delle targhe ricordo e importanti riconoscimenti a tema, messi a disposizione dalla cartoleria Sudufficio di Barletta, mentre per tutti gli altri partecipanti minorenni, lo sconto del 15% su tutta la linea "belle arti". Anche per l'edizione 2025, il premio speciale - targa "Nuovo Talento" messo invece a disposizione dalla gioielleria Nuovi Talenti, al più talentuoso dei ragazzi minorenni delle scuole, in gara.Durante la giornata sarà possibile visitare La Temporary Art degli artisti affermati che esporranno le proprie opere senza cimentarsi nella estemporanea, in tutti gli spazi del Castello. Inoltre l'arte prenderà vita sui corpi grazie agli allievi dell'accademia Total Look e sul cemento, sui muretti e sulle panchine. Per questa edizione verrà mostrata anche l'arte di preparare la pasta fresca.L'estemporanea e Temporary Art "Barletta en plein air", sarà impreziosita dall'evento "In Giardino con Léontine": modelle speciali e professioniste con abiti fedelmente riprodotti dalla socia e costumista Charmelle Calabrese, poseranno tra le opere d'arte, diventando loro stesse opere d'arte, in un momento di allegria, cultura, bellezza e gentilezza, come è nella natura di Divine del Sud.L'inizio del concorso è previsto alle ore 9 con la vidimazione delle tele nella sala didattica del Castello. I ragazzi delle scuole potranno arrivare alle 10 e seguire la stessa procedura. Si consiglia di portare pranzo a sacco, cappellini con visiera e bottigliette d'acqua, in caso di sole, mentre in caso di pioggia la manifestazione si terrà negli spazi interni, facendo in ogni caso massima attenzione a non sporcare: l'associazione Divine del Sud è sollevata da qualunque responsabilità, così come stabilito nelbando. La consegna dei lavori è prevista alle ore 16, quindi la giuria si riunirà per decretare il vincitore dell'edizione 2025, che verrà proclamato intorno alle ore 18. La serata sarà condotta dallo showman Domenico Bucci.Madrina della 4^ edizione del Premio De Nittis, Antonietta Fioravante Esperti, pittrice barlettana ultraottantenne che ha percorso le varie correnti artistiche, dal figurativo all'astrattismo. Artista a tutto tondo, ha influenzato sulla sua formazione artistica, il marito, pittore, il conte Gaetano Esperti.Giuria d'eccezione per la quarta edizione Estemporanea Premio Giuseppe De Nittis:PresidenteFrancesco Gentile - artista, vincitore prima edizioneGiurati- Agata Oliva - vicepresidente Divine del Sud - presidente de La Stanza Divina- Giusy Caroppo - storica dell'arte e curatrice indipendente- Vito Gurrado - maestro d'arte- Ricarda Guantario - artista- Caterina Cannati Kataos - artista- Irene Pietrafesa - artista- Dario Agrimi - artista- Giacomo Borgiac - maestro d'arte