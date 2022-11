Tentano il furto di un’autogru, azione concitata nelle campagne di Barletta

Erano riusciti a muovere il mezzo pesante da un cantiere edile nei pressi della stazione di Canne della Battaglia: così un gruppo di malviventi stava per portare a segno il, ma sul posto sono giunte ben quattro pattuglie delle guardie giurate Vegapol, sia da Canosa di Puglia che da Barletta, per bloccare la fuga sul mezzo.L'episodio è avvenuto nella, intorno alle ore 22.50. L'intervento del personale dell'istituto di vigilanza ha impedito il furto del veicolo, ma i soggetti alla vista delle guardietra gli uliveti nelle campagne circostanti. Il mezzo non ha subito alcun danno.Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per procedere ai rilievi del caso. All'interno dell'abitacolo del mezzo pesante è stato rinvenuto anche un, abbandonato dai malviventi, comprensivo di ben 11 antenne con l'obiettivo die onde radio da parte delle forze dell'ordine. L'oggetto è stato posto sotto sequestro.