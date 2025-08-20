Teatro curci
Strutture sceniche del teatro Curci, in vista lavori di rinnovamento

Inervento candidato a bando regionale per un finanziamento di 1,9 milioni di euro

Barletta - mercoledì 20 agosto 2025 14.46
Il comune di Barletta punta a ottenere un finanziamento regionale per rinnovare le strutture sceniche del teatro Curci, dopo il restauro della facciata completato all'inizio del 2025. È stato approvato dalla giunta comunale il documento di indirizzo alla progettazione e presentata una Proposta di strategia urbana finalizzata all'ottenimento di fondi della Regione Puglia FESR-FSE+ 2021–2027. L'intervento prevede il restauro e l'adeguamento delle strutture sceniche, il costo stimato è di circa 1,9 milioni di euro. I lavori includono la sistemazione di graticce, ballatoi, impiantistica, arredi di palcoscenico, sipario, mantovana, quinte e fondali, oltre a interventi di restauro pittorico e all'introduzione di nuovi elementi scenici. L'ultima manutenzione significativa risale al 2008 (climatizzazione), con precedenti interventi nel 1988 e una lunga fase di restauro andata avanti dal 1973 al 1977. Novità previste entro la fine dell'anno.
