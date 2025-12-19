Territorio
"Strade sicure", l’82° reggimento fanteria “Torino” subentra al reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°)
Avvicendamento al Comando del Raggruppamento “Puglia e Basilicata”
Barletta - venerdì 19 dicembre 2025 15.08 Comunicato Stampa
Si è svolta oggi la cerimonia di avvicendamento al comando del Raggruppamento "Puglia e Basilicata", alla presenza del Comandante del Comando Territoriale Sud, Generale di Divisione Andrea Di Stasio.
Nel corso della cerimonia, il Reggimento "Cavalleggeri di Lodi" (15°), guidato dal Colonnello Giuseppe De Blasi, ha ceduto formalmente il comando all'82° Reggimento Fanteria "Torino", comandato dal Colonnello Giovanni Orazio Costa.
Dal luglio scorso, i "Cavalleggeri di Lodi" hanno garantito un presidio costante nei punti più sensibili indicati dai Prefetti: dalla stazione di Bari alle principali piazze di Taranto. Particolare attenzione è stata dedicata alla vigilanza dei centri di accoglienza, condotta nel pieno rispetto per le persone e per la tutela dell'ordine pubblico.
Dal 2008, l'Operazione "Strade Sicure" rappresenta un impegno costante delle Forze Armate italiane a fianco delle forze di polizia, per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini.
Militari e Forze dell'Ordine lavorano insieme per presidiare le aree più sensibili delle città, proteggere i cittadini, tutelare i luoghi di maggiore affluenza e garantire supporto nelle situazioni di emergenza. Una missione che unisce disciplina, professionalità e solidarietà verso la comunità.
Nel corso della cerimonia, il Reggimento "Cavalleggeri di Lodi" (15°), guidato dal Colonnello Giuseppe De Blasi, ha ceduto formalmente il comando all'82° Reggimento Fanteria "Torino", comandato dal Colonnello Giovanni Orazio Costa.
Dal luglio scorso, i "Cavalleggeri di Lodi" hanno garantito un presidio costante nei punti più sensibili indicati dai Prefetti: dalla stazione di Bari alle principali piazze di Taranto. Particolare attenzione è stata dedicata alla vigilanza dei centri di accoglienza, condotta nel pieno rispetto per le persone e per la tutela dell'ordine pubblico.
Dal 2008, l'Operazione "Strade Sicure" rappresenta un impegno costante delle Forze Armate italiane a fianco delle forze di polizia, per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini.
Militari e Forze dell'Ordine lavorano insieme per presidiare le aree più sensibili delle città, proteggere i cittadini, tutelare i luoghi di maggiore affluenza e garantire supporto nelle situazioni di emergenza. Una missione che unisce disciplina, professionalità e solidarietà verso la comunità.