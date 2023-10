200 anni dalla nascita della Scuola di Cavalleria, Barletta tra le tappe del viaggio - FOTO/VIDEO

36 foto La Cavalcata del Bicentenario fa tappa a Barletta

Social Video 3 minuti Al Castello di Barletta la cerimonia per il Bicentenario della Scuola di Cavalleria

Una cavalcata lungo l'Italia per celebrare idalla nascita della, con una tappa nella città di Barletta. Si è svolta questa mattina laper l'arrivo della squadriglia dell'Esercito Italiano, con un gruppo composto da(cavallo e cavalieri in coppia) del Reggimento "Lancieri di Montebello" (8º).Il viaggio è partito lo scorso 30 settembre da, dove si trova l'attuale sede della Scuola di Cavalleria, attraverso vari comuni pugliesi tra cui Tuturano e San Michele Salentino (in provincia di Brindisi) e Ruvo di Puglia. Dopo Barletta l'itinerario continuerà verso Accadia e Sant'Agata di Puglia per poi proseguire verso Caserta, città che per quarant'anni è stata sede della Scuola di Cavalleria.Insignita delleal Merito civile e al Valor militare, grazie anche ai noti fatti cavallereschi della Disfida,per ospitare questa iniziativa insieme a Venaria Reale, Modena, Siena, Lecce e Caserta.C'è una ragione in più che lega Barletta alla storia della Cavalleria: il Sottotenente del 4°Squadrone del 14° Cavalleggeri di Alessandria, ilnipote del MOVM sergente dei bersaglieri Giuseppe Carli, mostrò il suo coraggio e la sua determinazione guidando la Poloj (fronte yugoslavo) il 17 ottobre del 1942, contro l'esercito Popolare di Liberazione.Come riporta Ruggiero Graziano, presidente della sezione barlettana ANMIG, per questo episodio Carli fu decorato conPer concludere le celebrazioni del bicentenario, l'itinerario terminerà ila Roma in Piazza di Siena, con ilin viaggio per l'Italia, quello che è transitato a Barletta e quello partito da Venaria Reale, vicino Torino.A Barletta la squadriglia ha fatto ingresso nella piazza del Castello, alla presenza del Vicario Prefetto Dott. Sergio Mazzia, del Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, dove ha consegnato il Tricolore ricevuto in occasione della partenza da Lecce, nelle mani del Generale di Divisione Claudio Minghetti, Comandante del Comando Forze Operative Sud. Tanti i cittadini presenti, insieme a studenti di alcune scuole della città di Barletta che hanno intonato, insieme ai militari schierati dell'82° reggimento fanteria "Torino", l'Inno di Mameli, sulle note della Banda della Brigata Meccanizzata "Pinerolo".