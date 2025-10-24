Domenico De Santis
Domenico De Santis
Cronaca

Sparatoria a Barletta, De Santis (PD): "Barletta non può essere ferita"

Le dichiarazioni a caldo del'esponente Dem

Barletta - venerdì 24 ottobre 2025 22.29 Comunicato Stampa
"Quanto accaduto a Barletta stasera è grave e allarmante perché oltre a essere stato ferito un uomo, probabilmente per il suo impegno per la legalità, per i diritti dei cittadini e delle periferie, è stata ferita, ancora una volta, la città intera di Barletta.

Siamo vicini a Giuseppe Di Bari, a lui e al Comitato di quartiere Zona 167, va la nostra vicinanza e la nostra solidarietà.

Siamo fiduciosi nel lavoro degli investigatori, guidati dal Questore Alfredo Fabbrocini, e coordinati dalla Procura di Trani.

Tutte le istituzioni devono alzare la testa e rispondere con fermezza a quanto accaduto, senza accettare intimidazioni. Barletta non può essere ferita in questo modo.

Questa città merita una volta per tutte una risposta forte alla violenza e alla criminalità".

Lo dichiarano il segretario del PD Puglia Domenico De Santis e il commissario del PD Bat, senatore Dario Parrini.
  Sparatoria
