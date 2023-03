Situazione via Canne: fuga di gas fermata

La fuga di gas che si verificata nella tarda mattinata di oggi è stata fermata intorno alle ore 15.30., ma solo tante preoccupazione e angoscia per eventuali criticità che sarebbero potuto sopraggiungere.Dopo aver accertato il punto d'origine della perdita di gas, ihanno controllato lo stato di ciascuna abitazione nei paraggi, preventivamente evacuate per motivi di sicurezza. Le strade vicine - via Canne, vias Musti, via Scommegna - sno state interdette al traffico per diverse ore.«Grazie a tutti per il lavoro incessante di queste ore» sono state le parole del sindaco, giunto sul posto per monitorare l'accaduto.In serata, poco dopo le 18,45, è stato dichiarato il fine servizio per tutti i volontari attivati per l'Oltre a vigili del fuoco, polizia locale, tecnici Italgas e tutte le forze dell'ordine, all'opera anche i volontari delle Misericordie di Puglia coordinati dalla sala operativa di Area Emergenze. Attivato anche il modulo Dis.Evac, per consentire l'evacuazione assistita dei soggetti più fragili ed in particolare non autosufficienti o allettati.Diversi gli interventi svolti in supporto delle autorità cittadine e con la collaborazione della Croce Rossa di Barletta e di altre associazioni di protezione civile. Preziosa l'attività della Misericordia barlettana al cui fianco sono giunti anche i volontari giallociano provenienti da Andria, Molfetta, Trani e Canosa.