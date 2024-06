Festa della Repubblica, a Roma anche due vigili del fuoco di Barletta

È una emozione che in pochi possono provare nella vita: poter scalare in Colosseo e dall'alto ammirare la vastità della Città Eterna. Anche quest'anno vigili del fuoco provenienti da tutt'Italia hanno partecipato al tradizionale imbandieramento del Colosseo con il maestoso vessillo tricolore nella ricorrenza della Festa della Repubblica.



Tra loro - specialisti del gruppo SAF, dotati di abilitazione a tecniche di derivazione Speleo-Alpeo-Fluviali - sono presenti anche due vigili del fuoco di Barletta: Raffaele Dimiccoli, in servizio dal 3 agosto 1991, che andrà in quiescienza quest'anno, il 1° agosto 2024, dopo 33 anni di servizio, alla sua sesta partecipazione come SAF all'imbandieramento al Colosseo, e al suo fianco anche il figlio Giuseppe Dimiccoli, in servizio al comando provinciale di Rimini, operativo dall'agosto 2016, alla sua prima partecipazione in questa suggestiva attività.



Il barlettano Dimiccoli, capo turno al comando provinciale VVF della BAT, ha partecipato alle emergenze dell'Abruzzo, delle Marche, dell'alluvione del tarantino: fu il primo ad intervenire all'esplosione e conseguente crollo di vico dei Campi mettendo in salvo i tre infortunati.