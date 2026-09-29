Eventi
Sicurezza e legalità: Barletta conferisce la Cittadinanza Onoraria alla Guardia di Finanza
La cerimonia si è svolta ieri sera al Teatro Curci
Barletta - martedì 29 settembre 2026 12.58
Una cerimonia per celebra il legame con la Guardia di Finanza, riconosciuta come presidio di sicurezza e difesa della legalità sul territorio.
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 18 giugno 2026, la Città di Barletta ha ufficialmente conferito la cittadinanza onoraria al Corpo, attraverso una solenne cerimonia pubblica che si è svolta ieri, alle ore 19:00, nella splendida cornice del Teatro Comunale Curci.
Alla cerimonia ha presenziato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, il sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, il Vice Ministro della Giustizia Sen. Francesco Paolo Sisto, il Sen. Filippo Melchiorre, il Sen. Dario Damiani, l'On. Mariangela Matera e l'On. Francesco Ventola.
La serata è stata impreziosita dall'esibizione musicale della Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza.
«Riconosciamo il grande valore della Guardia di Finanza - ha affermato il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito - nella difesa della legalità e dell'economia sana della città, dandoci la sicurezza che il nostro operato abbia risultati positivi, che sono quelli verso i cittadini e verso la difesa delle imprese sane».
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 18 giugno 2026, la Città di Barletta ha ufficialmente conferito la cittadinanza onoraria al Corpo, attraverso una solenne cerimonia pubblica che si è svolta ieri, alle ore 19:00, nella splendida cornice del Teatro Comunale Curci.
Alla cerimonia ha presenziato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, il sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, il Vice Ministro della Giustizia Sen. Francesco Paolo Sisto, il Sen. Filippo Melchiorre, il Sen. Dario Damiani, l'On. Mariangela Matera e l'On. Francesco Ventola.
La serata è stata impreziosita dall'esibizione musicale della Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza.
«Riconosciamo il grande valore della Guardia di Finanza - ha affermato il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito - nella difesa della legalità e dell'economia sana della città, dandoci la sicurezza che il nostro operato abbia risultati positivi, che sono quelli verso i cittadini e verso la difesa delle imprese sane».