Sicurezza e legalità: Barletta conferisce la Cittadinanza Onoraria alla Guardia di Finanza

Una cerimonia per celebra il, riconosciuta come presidio disul territorio.Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 18 giugno 2026, la Città di Barletta ha ufficialmente conferito la cittadinanza onoraria al Corpo, attraverso una, alle ore 19:00, nella splendida cornice delAlla cerimonia ha presenziato il Generale di Corpo d'Armata, Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, il sindaco di Barletta, il Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Ministro della Giustizia Sen., il Sen., il Sen. Dario Damiani, l'On.e l'On.La serata è stata impreziositadella Guardia di Finanza.«Riconosciamo il grande valore della Guardia di Finanza - ha affermato il- nella difesa della legalità e dell'economia sana della città, dandoci la sicurezza che il nostro operato abbia risultati positivi, che sono quelli verso i cittadini e verso la difesa delle imprese sane».