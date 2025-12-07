Sicurezza e coraggio civico: Il Comitato della 167 porta la propria testimonianza a San Ferdinando.

Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di San Ferdinando di Puglia, si è svolto un importante incontro pubblico dedicato al tema – oggi non più rinviabile – del diritto alla sicurezza dei cittadini. Un appuntamento promosso dal Partito Democratico dopo i gravi episodi verificatisi nelle ultime settimane e che hanno scosso profondamente l'intera comunità della BAT.All'iniziativa hanno preso parte numerosi amministratori della provincia, testimoniando una volta di più come il problema sicurezza abbia assunto dimensioni tali da generare un diffuso senso di insicurezza nei comuni che da tempo denunciano l'aggravarsi del fenomeno.Noi del Comitato di Quartiere della Zona 167 di Barletta abbiamo scelto di essere presenti per portare la nostra solidarietà alla città di San Ferdinando dopo i recenti episodi criminosi. È stato un modo per ricambiare la grande sensibilità e la vicinanza che il sindaco Michele Lamacchia ha espresso pubblicamente a nome della Città di San Ferdinando nei confronti del nostro Presidente dopo il grave attentato avvenuto poco più di un mese fa in Viale Leonardo Da Vinci a Barletta. Parole e gesti che non dimentichiamo, perché in un territorio ferito dal malaffare il sostegno reciproco tra istituzioni e realtà civiche non è solo importante: è indispensabile.Da queste colonne vogliamo quindi rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le personalità che oggi hanno manifestato solidarietà e incoraggiamento a non arretrare: il sindaco di San Ferdinando Michele Lamacchia, il senatore Francesco Boccia, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, la consigliera regionale Debora Ciliento e il consigliere regionale e segretario del Partito Democratico di Puglia Domenico De Santis,oltre ai tanti amministratori presenti.Particolarmente significativa è stata la presenza di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione REPORT, che ha annunciato pubblicamente una prossima trasmissione incentrata proprio sul nostro territorio. Con lui abbiamo avuto un colloquio riservato, trovando una naturale sintonia nella comune attitudine civica e nella volontà di non piegarsi di fronte ai rischi e alle intimidazioni che, purtroppo, ormai conosciamo bene e che le cronache hanno più volte raccontato.La nostra partecipazione all'incontro di oggi non è solo un atto di solidarietà: è la conferma che il territorio della BAT non può più essere lasciato a se stesso. La sicurezza non è una bandiera da sventolare ma un diritto da garantire, e questo diritto riguarda ogni cittadino, senza distinzioni e senza confini comunali.Continueremo, con determinazione e senza cedere di un passo, il nostro impegno civico accanto alle persone perbene di Barletta e dell'intera provincia. Perché solo unendo le forze si può restituire ai cittadini ciò che è loro dovuto: la libertà di vivere senza paura.