Social Video 3 minuti Settimana della Protezione Civile 2019, dimostrazione al castello di Barletta

6 foto Settimana della Protezione Civile 2019, dimostrazione al castello di Barletta

Ha toccato anche Barletta la settimana nazionale della Protezione Civile, istituita la scorsa primavera dal Governo centrale con una direttiva del Presidente del Consiglio, che intende informare e diffondere la conoscenza dell'attività svolta, sull'intero territorio, da uomini e donne, volontari chiamati ad agire in situazioni spesso complesse e particolarmente delicate.Quale modo migliore, allora, se non darne una visiva dimostrazione? Così, il Soccorso Alpino e Speleologico – Puglia, nel corso della mattinata di oggi, ha simulato il salvataggio di un ferito in situazioni estreme, calandosi con cautela dalla cima delle mura del Castello Svevo.«È la prima volta che si celebra una giornata dedicata alla Protezione Civile in tutta Italia – osserva il Presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile, Ruggiero Mennea – L'intera Regione si è mobilitata per mettere a disposizioni tutte le strutture, uomini e mezzi. Credo che in questo modo i cittadini possano avere una percezione di sicurezza ancora più marcata».Un'occasione utile, anche, a presentare le strumentazioni più moderne, come i droni, capaci di intervenire prontamente attraverso un controllo da remoto e indispensabili in situazioni particolarmente critiche. «Il comune di Barletta si sta attrezzando in tal senso – ha ricordato il sindaco Cosimo Cannito – Si tratta di una tecnologia ormai ineludibile, per questo speriamo che entrino in funzione quanto prima anche nella nostra città. La Protezione Civile – ha aggiunto il primo cittadino – svolge un ruolo fondamentale nella nostra città e nel nostro territorio. Queste manifestazioni danno sicurezza ai cittadini».Una vera e propria campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che ha chiamato gli adulti ad una maggiore consapevolezza verso le tematiche della sicurezza e delle buone pratiche, da porre in essere in determinate situazioni, e gli studenti ad avvicinarsi alla cultura della Protezione Civile, ha spiegato il Consigliere regionale, Ruggiero Mennea: «È importante trasferire la cultura della Protezione Civile agli studenti. Vogliamo che siano soprattutto loro a prendere contatto con questo mondo e trasmettere loro l'importanza di questo sistema che è invisibile quando non c'è un'emergenza, ma appare improvvisamente quando si verifica una calamità naturale, pronto a rispondere alle esigenze di quel momento, a tutela dei cittadini».