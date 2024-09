Serata finale per la festa provinciale dell'unità ad Andria

Per la festa provinciale dell'unità è il momento della serata finale. Dopo la grande partecipazione nella giornata di apertura con Antonio Decaro, anche ieri tante cittadine e cittadini hanno accolto in Largo Torneo ad Andria il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.La serata finale prenderà il via alle ore 18 con il dialogo tra la vice segretaria del Pd Bat Antonella Cusmai, le consigliere comunali del territorio Rosa Cascella, Irene Cornacchia, Rosa Superbo, Tiziana De Pasquale, Angela Ludovico, Elisabetta Mastrototaro, CInzia Petrignano e Grazia Damato con la consigliera regionale e presidente della VI commissione Lucia Parchitelli sul tema "Non siamo le solite".Alle ore 19 il sindaco di Bari Vito Leccese con la sindaca di Andria Giovanna Bruno, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto, la sindaca di San Ferdinando Arianna Camporeale e il sindaco di Trani Amedeo Bottaro discuteranno del "valore dei sindaci nella nostra democrazia". A moderare, la giornalista di Antenna Sud Maria Fiorella.Alle ore 20 i saluti finali affidati al segretario regionale del PD Domenico De Santis, al segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi e al consigliere regionale Filippo Caracciolo. A seguire il live della band "I sottosuono"