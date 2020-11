«Se continua così, non ci sarà più spazio nel cimitero di Barletta»

«Il sindaco di Barletta oggi pomeriggio mi ha messo al corrente che se continua così non ci sarà più spazio nel cimitero della città e bisognerà requisire altre aree». Sono le parole del ministro per gli Affari regionali,, intervistato nel corso della trasmissione La vita in diretta su RaiUno, dopo aver visitato il primo ospedale da campo Covid in Puglia, inaugurato oggi pomeriggio all'esterno dell'ospedale Dimiccoli di Barletta.«Se non ci rendiamo conto che, da marzo, sta accadendo questo in Italia, rischiamo di non dare il giusto valore a quanto sta succedendo».