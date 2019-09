San Cataldo e Stella Maris, la processione a mare incanta i barlettani

12 foto San Cataldo, ritorna la processione in mare

"Vedi, sta Gesù in mare". La simbolica semplicità della frase detta dalla nonna al nipotino sintetizza il mistero e la bellezza dellaUn evento caratteristico di molte feste religiose in Puglia e che a Barletta mancava da 20 anni. Difficile spiegare a un bambino il significato di questa celebrazione. Sono le icone die dellache hanno viaggiato per un breve tratto nel mare di Barletta dopo la Santa Messa in Piazza Marina presieduta dall'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo.Il ritorno di questa festa ha richiamato sulla banchina del porto centinaia di barlettani, incantati dal ritorno della festa storica del quartiere "Marinarello" e dai fuochi artificiali: un gradito ritorno al passato che potrebbe tornare ad essere appuntamento fisso per i barlettani.Le celebrazioni si concluderanno questa sera alle ore 19.00 con la celebrazione eucaristica presieduta dal nuovo Arciprete del Capitolo Cattedrale e Parroco di Sant'Andrea canonico Don Francesco Fruscio.