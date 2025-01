Salvatore Rizzi è il nuovo direttore dalla UOC di gastroenterologia del "Dimiccoli" di Barletta

A partire dal 1° febbraio il dott. Salvatore Rizzi, già dirigente medico dal 1999 presso la Gastroenterologia Universitaria del Policlinico di Bari, sarà il nuovo Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia del Dimiccoli di Barletta.Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l'Università di Bari e la successiva specializzazione in Malattie dell'apparato digerente, il dott. Rizzi - il quale può vantare una corposa attività di docenza ed in qualità di autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche – ha completato la sua formazione con una felloship di un anno presso il Presbyterian-University Hospital di Pittsburgh e con altri soggiorni scientifici presso rinomate strutture italiane ed europee presenti a Modena ed a Parigi.Rizzi, che ha anche maturato esperienze in Medicina di Base, Anestesia e Rianimazione e Cardiologia-Utic presso il Presidio ospedaliero di Barletta, è stato responsabile presso il Policlinico di Bari dell'Ambulatorio di Endoscopia Digestiva con l'esecuzione di procedure endoscopiche avanzate e responsabile, sempre al Policlinico, dell'Ambulatorio di Malattie Rare gastroenterologiche, con particolare riguardo ai tumori eredo-familiari del colon con l'esecuzione di procedure endoscopiche avanzate.Tutor per il tirocinio pratico in Medicina e docente di Endoscopia presso la Scuola di specializzazione di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'Università di Bari, il dott. Rizzi è membro attivo di società scientifiche come AIGO ed ESGE e da marzo 2023 è anche presidente della SIED (Società Italiana di Endoscopia Digestiva) di Puglia e Basilicata.