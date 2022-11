«Salvatore, questa vittoria è per te!». La gioia della tifoseria biancorossa per la vittoria di Brindisi si fonde con il dolore per la scomparsa prematura di un amico, di un ragazzo dal cuore d'oro. Nella notte tra sabato e domenicapur non soffrendo, Salvatore, di alcuna patologia particolare. La notizia ha sconvolto la comunità cittadina ed in particolare quella sportiva, con il Gruppo Erotico in testa. Barletta e Juventus erano le due grandi passioni di Salvatore, ragazzo semplice e amante del calcio. Dalle sue squadre del cuore ha avuto il ricordo più bello. Il successo biancorosso nel sentitissimo derby di Brindisi firmato da Carlo Vicedomini e Nicola Loiodice ha fatto impazzire di gioia la tifoseria che però. Salvatore non è stato dimenticato nemmeno da. Il sorriso di Salvatore si sarebbe illuminato anche per la vittoria della sua Juventus per 3-0 sulla Lazio. Oggi quel sorriso vive nel cuore di chi gli ha voluto bene e che oggi alle 16 lo saluterà per l'ultima volta nella chiesa dei Monaci. Ciao Salvatore e forza Barletta!