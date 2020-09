Ruggiero Mennea: «Affidiamo la Puglia a chi sa farla crescere»

Social Video 6 minuti Intervista a Ruggiero Mennea Cosimo Giuseppe Pastore

«Non cambierei la guida della Regione affidandola a chi non sa cosa fare della Puglia e come farla crescere». Non ha dubbi, candidato al Consiglio regionale pugliese nella lista del Partito Democratico, su cosa sia meglio per la Puglia.Del, deglie dei suoi, Ruggiero Mennea ha parlato nel corso della nostraVotare per il centrosinistra, ha spiegato l'uscente consigliere regionale, significherebbe ultimare un percorso di crescita avviato già con Nichi Vendola e portato avanti da Michele Emiliano.E su Raffaele Fitto: «Non ha una visione di crescita, ma si limita a criticare alcuni aspetti che, lo dico con grande senso di autocritica, non sono stati affrontati con grande efficienza come per alcuni aspetti della sanità e del sistema agricolo. È vero, lì non abbiamo fatto il meglio, ma abbiamo le idee chiare su come poter correggere quegli errori e recuperare il tempo che è stato perso in questi ultimi 5 anni».