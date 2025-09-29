Ruggiero Grimaldi tra i 60 politici under 30 più influenti d’Italia
Ruggiero Grimaldi tra i 60 politici under 30 più influenti d’Italia
Politica

Ruggiero Grimaldi tra i 60 politici under 30 più influenti d’Italia

Il barlettano, premiato a Roma, è entrato nella classifica annuale stilata da L’Espresso

Barletta - lunedì 29 settembre 2025 11.22 Comunicato Stampa
Attuale VicePresidente del Consiglio Comunale di Barletta, Segretario Provinciale della Lega nella BAT e Consigliere ANCI Puglia, Ruggiero Grimaldi è stato selezionato tra i 60 politici Under30 più influenti d' Italia. Il riconoscimento assegnato nella sede dell'Università Link, alla presenza delle più alte cariche governative, vede ogni anno premiati i giovani impegnati nelle istituzioni o con incarichi politici, che si sono distinti maggiormente nella nostra nazione. Il tutto dopo un'accurata selezione, da parte di una giuria interna allo storico settimanale L' Espresso, che organizza e patrocina l'evento insieme alla rivista Politica Mag.

"Contento ed orgoglioso di questo importante riconoscimento. – dichiara Ruggiero Grimaldi – Essere tra i più influenti 60 politici Under 30 d'Italia, è motivo di orgoglio. Sicuramente la conferma del buon lavoro che cerco ogni giorno di svolgere per quelle che sono le competenze dei miei ruoli istituzionali e politici, sempre nell' interesse primario dei cittadini del nostro territorio."

"Ritengo però, che in politica il miglior premio sia quello che ti riconoscono gli elettori nelle urne. – conclude – Ed è per questo che il mio impegno sarà continuo e sempre al servizio dei bisogni della nostra provincia, indipendentemente da qualsiasi attestazione di circostanza".
