Rotatoria in via Vittorio Veneto, ordinanza dell'ufficio traffico

Da oggi il via ai lavori

Si comunica che, per la realizzazione di una rotatoria (con sottoservizi e marciapiedi a ridosso di essa) su Via Vittorio Veneto all'intersezione con Via Barbarisco, a partire da oggi Venerdì 1 Marzo, fino al termine dei lavori, è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00 alle ore 24,00, su ambo i lati della carreggiata a tutte le categorie di veicoli.