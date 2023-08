Ritardi cantiere via Andria, Coalizione Civica: Situazione imbarazzante

«Imbarazzante l'annuncio fatto da parte del sindaco Mino Cannito, il quale (dopo già numerosi ritardi e false promesse di riaperture del cantiere) afferma che non è stato progettato alcun impianto di illuminazione, definendo il tutto come una "sorpresa", nonostante i lavori siano in corso da anni, e ciò causerà l'ulteriore slittamento del termine dei lavori per questo cantiere, la cui riapertura sembra ancora molto lontana».«Lo smarcamento dalle responsabilità sul controllo e la vigilanza dei lavori delle opere pubbliche, ammesso dal sindaco in una recente intervista ci lascia atterriti, poiché è compito di ogni primo cittadino dover rispondere delle inadempienze e dei ritardi causati dal malfunzionamento della gestione della cosa pubblica; ritardi e inadempienze che coinvolgono anche via Vittorio Veneto, mentre le cittadine e i cittadini lamentano continui disagi con gravi ricadute economiche e sociali».