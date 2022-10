Ripartiti i lavori per il passaggio pedonale tra via Veneto e viale Marconi

Sono ripartiti i lavori di realizzazione dell'asse pedonale attrezzato tra via Veneto e viale Marconi. Il cantiere aveva subito una sospensione per la sopraggiunta necessità di una recinzione del suddetto tratto pedonale così come richiesto dalla Soprintendenza che detiene il vincolo dell'area in questione. Lo annuncia il sindaco Cosimo Cannito sui social.Presentato il progetto e recuperate le risorse, l'impresa aggiudicataria ha ripreso a lavorare.