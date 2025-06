Rinnovati i vertici del CNA Bari-Bat, c'è il barlettano Domenico Piccolo

Powered by

Un'assemblea partecipata, un clima di condivisione e obiettivi chiari per il futuro: venerdì 23 maggio, all'Hotel delle Nazioni di Bari, CNA Bari-BAT ha rinnovato i propri vertici. L'appuntamento ha sancito la riconferma di Michele Piccione alla presidenza e di Antonella Gernone nel ruolo di segretario territoriale, a guida di un'associazione che continua il proprio percorso di consolidamento e rappresentanza sul territorio.Durante la sessione privata riservata ai delegati è stato inoltre approvato lo statuto unificato tra le sedi di Bari e Barletta-Andria-Trani, formalizzando il processo di integrazione avviato nei mesi scorsi.Nel corso dell'assemblea è stata eletta la nuova Presidenza Provinciale CNA Bari-BAT, i componenti per la BAT sono:Michele Santorsola (Trani)Pietro Consiglio (Bisceglie)Domenico Piccolo (Barletta)Non sono mancati contributi istituzionali di rilievo: Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Francesco Paolicelli, presidente IV Commissione Consiliare Regione Puglia, Carla Palone, assessore alla Polizia Locale del Comune di Bari, e Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico.A chiudere i lavori pubblici, gli interventi di Daniele Del Genio, presidente CNA Puglia, e Nicola Tosi, direttore della Divisione Organizzazione e Finanza CNA Nazionale, che hanno sottolineato il ruolo sempre più strategico della coesione territoriale e della rappresentanza nel sistema CNA.L'appuntamento ha visto anche momenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze locali: l'apertura è stata accompagnata dalla presentazione di abiti e accessori di alta moda del territorio locale, indossati da due modelle e un modello, a testimonianza della qualità e della creatività delle imprese locali del settore moda. Nella sala, è stata allestita una mostra di pezzi unici e manufatti dell'artigianato pugliese, che ha offerto ai partecipanti uno spaccato autentico delle tradizioni produttive del territorio.A conclusione dei lavori, è stata offerta una degustazione di specialità enogastronomiche pugliesi, con specialità selezionate da imprese locali, in un momento conviviale che ha ulteriormente sottolineato il legame tra CNA e le radici culturali della comunità imprenditoriale.Con la conferma dei vertici e l'adozione del nuovo statuto, CNA Bari-BAT rafforza il proprio assetto istituzionale, ponendosi con rinnovata solidità al servizio delle imprese del territorio.