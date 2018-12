Per consentire la realizzazione del sottopasso di via Andria e via Vittorio Veneto, sostitutivo dei passaggi a livello del tracciato ferroviario che attraversa la città, la società E-Distribuzione, su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana, provvederà allodi media e bassa tensione presenti nell'area d'intervento.Saranno a tal proposito interessate da lavori di spostamento, posa e interramento cavi, le già citate v(a monte e a valle dei rispettivi passaggi a livello) e le. Conseguentemente, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità entra in vigore l'ordinanza emessa dal Settore comunale Vigilanza – Ufficio Tecnico del Traffico, che disponedella carreggiata dei percorsi elencati,per motivi tecnici o di sicurezza del cantiere.E-Distribuzione gestirà le limitazioni sui tratti stradali di volta in volta oggetto dall'avanzamento dei lavori, modulandole in base alle esigenze logistiche di esecuzione, disciplinando con movieri il senso unico alternato e organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere.