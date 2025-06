Revoca assessore Tupputi, il M5S: «Nuovo giro nuova corsa, continuo valzer in giunta»

«È notizia di ieri che il Sindaco Cannito abbia rimosso l'ennesimo Assessore da lui stesso nominato. L'Assessora al Welfare Rosa Tupputi è fuori, cacciata malamente dopo essere stata scelta, in pompa magna, solo pochi mesi fa. Colpisce che, degli otto Assessori nominati a inizio mandato, solo l'Assessore Grimaldi sia ancora in carica, sebbene anche lui si sia dimesso e sia rientrato "dalla finestra" solo qualche mese dopo. L'ultima a farne le spese, appunto, è l'Assessora Tupputi, candidata con il Centrosinistra alle scorse amministrative, la quale è dapprima entrata in sordina alla "corte" del Sindaco ed è diventata di forza quasi contestualmente segretaria cittadina di Forza Italia, nonostante mugugni e bracci di ferro. Ancora una volta i "mal di pancia" della politica sono stati anteposti ai problemi della collettività, causando di fatto l'estromissione dell'Assessora Tupputi dalla Giunta». Così il responsabile territoriale del Movimento 5 Stelle, Luca Savella.«Come se non bastassero le vergognose e inaccettabili dichiarazioni di Cannito sul palco di Taranto – dove al fianco della destra più estrema, ha ridicolizzato e definito "di nicchia" chi ogni giorno vive discriminazioni ed emarginazione e chiede da tempo diritti e rispetto – oggi il Sindaco continua a calpestare la nostra città e lui, che dovrebbe tutelarne gli interessi, la affossa sempre più solo per salvare la propria poltrona. E così, ripercorriamo le immagini tristi di questi giorni: le foto delle spiagge di Barletta in grave stato di degrado, con ritardi nella pulizia nonostante l'inizio della stagione balneare; la malagestione del servizio di sosta a pagamento sulle litoranee; gli ascensori del sottopasso di via Milano fermi per manutenzione ordinaria da settimane, la sempre più grave gestione dei rifiuti con le buste "nere" prima distribuite e ora inutilizzabili. Inoltre i cittadini non meritano di conoscere a che punto è il PNRR a Barletta; il Sindaco Cannito resta in silenzio, nonostante le nostre chiare e inequivocabili rimostranze. Purtroppo per Barletta si registra un fallimento dell'amministrazione su tutti i fronti e l'avvicendarsi di Assessori non fa che acuire la situazione di stallo. Cannito ha deciso di restare incollato alla poltrona, seppur sia evidente agli occhi di tutti che Barletta è ferma, ingovernabile, bloccata da beghe di partito che stanno fagocitando tanto lui quanto la nostra città. Più che far entrare, attraverso i tornelli di Palazzo di Città, un nuovo Assessore, la cosa più corretta sarebbe che ad uscirne fosse proprio il Sindaco Cannito, per chiudere definitivamente una delle peggiori stagioni politiche di questa città».